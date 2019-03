Gerard Joling en Gordon nooit meer een duo, Bertie heeft toch spijt van Boer zoekt Vrouw en is er hoop voor Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau? Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Stel je voor: een van je beste vrienden gooit je uit de band die jullie samen zijn gestart. Of: een van je beste vrienden noemt je in zijn boek een oude viezerik. Blijf je dan vrienden?

Weinig vriendschappen in de entertainmentwereld zijn tegen zo veel bestand als de vriendschap van Gerard Joling en Gordon. De twee zangers kunnen elkaar het ene moment de huid vol schelden, om twee tellen later gierend van het lachen over de grond te rollen met z'n tweeën.

"Mijn moeder zei: 'Als je nog wat met die gozer gaat doen, hoef je hier voorlopig niet meer over de vloer te komen'", vertelde 'Geer' ons een jaar geleden nog nadat Gordon allerlei onwaarheden over hem de wereld in had geslingerd in diens boek. Maar even later zat haar zoon toch weer naast 'Goor' in de jurystoel bij The Voice Senior.

Vrienden zouden ze niet meer worden, garandeerde Gerard, maar samenwerken voor ouderen kon zeker nog. Tot deze week: de zanger tekende een exclusief contract bij RTL, en laat Gordon nou hetzelfde gedaan hebben bij de zenders van John de Mol.

Dus nooit meer Geer & Goor? Nou, zeg nooit nooit, hebben beide heren verzekerd. "Hij heeft voor twee jaar getekend, en het is jammer, want we hadden natuurlijk een heel leuk programma met Geer & Goor: waarheen, waarvoor?, voor de oudjes. Maar dat kan over twee jaar ook nog."

Is het dan tóch zo dat echte vriendschap alles overwint? Want als je zo veel narigheid tussen elkaar kan hebben en tóch nog kan zeggen dat je over twee jaar wellicht weer samenwerkt, dan moet er toch echt iets zijn?

Toch een beetje spijt

Met alle technische mogelijkheden om de liefde te vinden, lijkt het bijna onmogelijk, maar er zijn nog altijd vrijgezellen in Nederland. Mensen die er niet in slagen om via Tinder, happn, The Inner Circle of Bumble de liefde te vinden, bij wie het nooit gelukt is in de kroeg en bij wie daten met vrienden en collega's ook niet heeft gewerkt.

Voor al die mensen is er gelukkig een oplossing: je kunt altijd nog de liefde vinden op televisie. First Dates koppelt mensen aan elkaar en laat ze samen eten, Temptation Island biedt mensen de ultieme verleiding en Boer zoekt Vrouw helpt agrariërs aan de liefde.

Het succes van laatstgenoemde show is ongekend; ieder seizoen zijn er weer boeren die jaren later nog steeds samen zijn met de partner die ze via het programma gevonden hebben. Negativiteit over de liefdeszoektocht met Yvon Jaspers hoor je dan ook amper.

Toch was daar deze week boerin Bertie, die in 2014 deelnam aan het programma en niet zeker wist of ze met de kennis van nu nog zou meedoen. Hoewel Bertie niet samen bleef met Esther, die ze dankzij het team ontmoette, is ze nu wel samen met Rosita, die ook een brief schreef. Zonder Boer zoekt Vrouw hadden de twee elkaar misschien wel nooit ontmoet.

"Ik wilde meedoen aan het programma omdat ik graag een vriendin wilde. Het was niet dat ik graag op televisie wilde komen." De impact van het programma kon ze echter niet inschatten, maar die viel vies tegen. "De ene dag reed ik gewoon rustig op mijn tractor door het veld, de andere dag lagen bij wijze van spreken de fotografen in de bosjes op mijn erf."

Toch is Bertie goed terechtgekomen en heel erg gelukkig dat ze Rosita nu in haar leven heeft. "Ik heb enorme bewondering voor hoe ze het allemaal doet. Ze is met haar hele gezin naar Zeeland verhuisd, dat is niet makkelijk. Maar dat is ook wat ik zo leuk aan haar vind: ze doet het gewoon."

Uit elkaar, niet gescheiden

2019 lijkt in rap tempo het jaar te worden van beroemde mensen die, net als gewone mensen, niet weten wat ze met hun relatie aan moeten. Wendy van Dijk en Erland Galjaard hebben een huwelijk dat in zwaar weer verkeert, Nicolette Kluijver en haar man Joost gaan scheiden, maar toch niet, en nu zeggen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau ineens dat er geen sprake is van een scheiding.

Wat is er toch aan de hand? Nicolette maakte meteen duidelijk: er wordt aan het huwelijk gewerkt, een scheiding is voorbarig. En hoewel in de eerste verklaring van Wesley en Yolanthe het woord scheiding niet viel, leek het toch meer dan duidelijk dat het huwelijk voorbij was. Tot Wesley op Instagram zette dat ze "nog niet gescheiden" zijn.

Ook Yolanthes manager zei direct dat het woord 'scheiding' nooit gevallen was, maar hoe het nu dan wel zit, werd niet helemaal duidelijk. Toen de uitspraken van de manager deze week werden opgepikt, kwam er ook weinig opheldering. "Meer dan ik eerder vertelde, heb ik niet te zeggen", liet ze weten aan AD. Maar blijven Wes en Yo dan toch samen? "Daarover heb ik niets te zeggen. Het is mijn zaak ook niet."

Nu is Yolanthes manager natuurlijk geen relatietherapeut, maar zij begrijpt toch ook wel dat de lezer hier geen genoegen mee neemt? Die wil weten: is er nog hoop voor het stel?

De kijkers van RTL Boulevard denken in elk geval van wel: twee derde van de bezoekers van de website is ervan overtuigd dat Wes en Yo 'gewoon' weer samen gelukkig worden. Dan gelooft er in ieder geval iemand in.