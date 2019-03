Actrice Roseanne Barr vindt dat het de schuld van haar televisiedochter Sara Gilbert is dat haar tv-carrière tot een einde is gekomen. De comédienne laat in een interview met The Washington Post weten dat een tweet van Gilbert haar fataal is geworden.

Barr werd vorig jaar op staande voet ontslagen, nadat ze een racistische tweet postte waarin ze Valerie Jarrett, een voormalige adviseur van Barack Obama, belachelijk maakte.

Zo zou Jarrett een "liefdesbaby van de Moslimbroederschap en Planet of the Apes" zijn. Hierop zou Gilbert getweet hebben dat de uitspraken van Barr "weerzinwekkend" waren. Gilbert heeft niet meer gereageerd op de recente uitspraken van Barr.

Gilbert speelde Barrs dochter Darlene in de serie Roseanne en nam de hoofdrol over na het vertrek van haar televisiemoeder. De titel werd veranderd in The Conners en scoorde internationaal goed. Onderhandelingen over een tweede seizoen zijn nog gaande.