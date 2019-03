Emilia Clarke, vooral bekend van haar rol als Daenerys Targaryen in Game of Thrones, onderging in de afgelopen acht jaar twee keer een hersenoperatie. De actrice moest onder het mes, omdat ze twee keer te maken kreeg met een aneurysma in haar hersenen.

In een essay dat Clarke schreef voor The New Yorker vertelt de actrice over haar gezondheidsproblemen. Ze legt uit dat ze voor het eerst symptomen opmerkte in februari 2011, toen ze net klaar was met het filmen van het eerste seizoen van Game of Thrones en aan het trainen was.

"Ik was aan het planken en het voelde alsof een elastieken band mijn hersenen samenkneep", schrijft Clarke. "Ik probeerde de pijn te negeren en wilde doorgaan, maar dat lukte niet."

De actrice werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een MRI-scan kreeg. "De diagnose kwam snel: ik had een subarachnoïdale bloeding, een levensbedreigende beroerte die wordt veroorzaakt door een bloeding in de ruimte rond de hersenen." Dit werd veroorzaakt door een aneurysma, waarbij een verwijding plaatsvindt in een deel van het vaatstelsel.

'Ik wilde de stekker eruit trekken'

Ze kwam er later achter dat ongeveer een derde van de mensen die zo'n bloeding krijgt, hieraan sterft. Na de operatie moest Clarke herstellen, maar dit ging niet naar verwachting. De actrice merkte dat ze haar eigen naam niet meer wist. Ze had last van afasie, een taalstoornis die wordt veroorzaakt door hersenletsel.

"Tijdens de ergste momenten wilde ik de stekker eruit trekken. Ik vroeg aan het medisch personeel om me te laten sterven. Mijn werk focust zich op taal, op communicatie. Als ik dit zou verliezen, was ik verloren."

Na een week ging de afasie voorbij. De actrice mocht het ziekenhuis weer verlaten, maar werd wel gewaarschuwd dat zich nog een kleiner aneurysma bevond aan de andere kant van haar hersenen. De artsen zagen toen geen noodzaak om dit te opereren.

'Elke minuut dacht ik dat ik dood zou gaan'

Clarke ging daarom door met de promotietour van Game of Thrones, maar merkte dat haar gezondheid verslechterde. "Als ik eerlijk ben, ging het elke minuut wel door mijn hoofd dat ik doodging."

In 2013 werd er opnieuw een hersenscan gemaakt van de actrice en ontdekten de artsen dat het aneurysma zich in grootte had verdubbeld. Hierop werd zij nogmaals geopereerd, maar de operatie slaagde niet.

"Toen ik werd gewekt, schreeuwde ik van de pijn. Ik had een grote bloeding en de artsen vertelde dat mijn overlevingskansen klein waren als ik niet opnieuw werd geopereerd."

De actrice moest na de volgende operatie een maand in het ziekenhuis blijven. "Ik was alle hoop verloren", vervolgt Clarke. "Ik kon niemand in de ogen kijken. Ik had last van paniekaanvallen, er was niets van mij over. Ik kan me weinig herinneren van deze donkere dagen, mijn geheugen heeft ze geblokt."

Inmiddels voelt de 32-jarige actrice zich weer goed. "Ik ben weer 100 procent."