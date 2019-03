Nadat haar dochter Stormi begin 2018 werd geboren, voelde Kylie Jenner naar eigen zeggen een grotere druk om een rolmodel te zijn.

"Omdat ik weet dat ze naar mij op gaat kijken", vertelt de realityster in gesprek met Interview. "Ik wil het allerbeste voorbeeld voor haar zijn."

Jenner, die ruim 129 miljoen Instagram-volgers heeft, zegt dat de commentaren op sociale media dagelijks haar leven beïnvloeden. "Ik kan me de dag niet meer heugen dat er geen miljoenen mensen waren die hun mening verkondigden over alles wat ik doe", aldus de realityster.

"Het raakt me soms wel, maar ik heb het gevoel dat ik dit te danken heb aan God, omdat hij weet dat ik dit aankan."

'Voor mijn bedrijf heb ik alleen eigen geld gebruikt'

Begin deze maand maakte zakentijdschrift Forbes bekend dat Jenner de jongste selfmade miljardair ooit is. De realityster kreeg toen van allerlei kanten te horen dat zij hier niet voor de volle 100 procent verantwoordelijk voor is, omdat zij rijke ouders heeft en dat de term selfmade dus onterecht was gebruikt.

Jenner zegt dat dit onzin is. "Hoewel ik wel een speciaal geval ben, want voordat ik begon met Kylie Cosmetics (haar make-upbedrijf, red.) had ik al een groot platform en veel fans."

Na haar vijftiende kreeg Jenner geen geld meer van haar ouders, vertelt de realityster. "Voor mijn bedrijf heb ik alleen mijn eigen geld gebruikt, geen stuiver op mijn bankrekening is geërfd. En daar ben ik trots op."