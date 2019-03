VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff krijgt een tweede kind, heeft een woordvoerder van de bewindsman aan Shownieuws laten weten.

Dijkhoffs eerste kind, zijn dochter Linde, werd in juli 2017 geboren. In november van dat jaar trouwde de politicus met zijn vriendin Anouk. De twee zijn sinds 2014 samen en wonen in Breda.

In een interview met het AD vertelde Dijkhoff eerder over hoe hij zijn huidige vrouw had ontmoet via de slechtste slogan van 2013: It's De Cock that makes the man. "Ik hou van slechte woordgrappen en juist die was bij mij blijven hangen. Toen ik dat jaar met carnaval op de Grote Markt liep, kwam er een haan, althans een hanenpak, voorbij. En ik riep die slogan. Toegegeven, ik was niet meer nuchter. Naderhand zei iemand uit mijn groepje dat hij wel wist wie die slogan verzonnen had."

"Dat was dus Anouk. Ze bleek een eigen marketingbureau te hebben. Ik heb haar via Facebook een berichtje gestuurd, zij stuurde weer wat terug en zo is het gekomen, zeg maar."

De VVD'er vertelde daarnaast dat de zwangerschap van zijn vriendin en zijn huwelijk los van elkaar stonden. "Ik deed Anouk een aanzoek voordat ze zwanger was. Ja, waarom trouw je? Dat was gewoon een gevoel. Je deelt de liefde die je met elkaar hebt, ook met anderen."