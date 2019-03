Özcan Akyol heeft nog steeds te maken met bedreigingen uit verschillende hoeken. Volgens de auteur, columnist en programmamaker neemt de intensiteit ervan toe.

"De bedreigingen zijn heftiger geworden. Ik heb ook vaker te maken met de politie en de recherche, die mij ondersteuning bieden", zegt hij in gesprek met NU.nl.

"Bij het politiebureau liggen kant-en-klare formulieren om aangifte te doen. Ik ga dan op een middag naar het bureau en doe dan tien keer aangifte, anders is het te tijdrovend."

'Een week lang blinde haat'

Begin februari was het voormalige PVV-Kamerlid Joram van Klaveren te gast in De Wereld Draait Door om over zijn bekering tot de islam te praten. Akyol was ook te gast in het programma en voerde een discussie met hem.

Na de bewuste uitzending kreeg 'Eus', die daarvoor al een kritische column aan de overstap van de voormalige rechts-populist had gewijd, te maken met zeer heftige reacties. Vooral uit de extreemrechtse Turkse hoek, zegt hij.

"Ik heb veel meegemaakt, maar hierna ontving ik een week lang alleen maar blinde haat. Wat er toen gebeurde, was een noviteit. Ze stuurden foto's van mijn kinderen en zeiden: 'We gaan ze vermoorden', of: 'Ik hoop dat ze jou pijnlijk en langzaam zien doodgaan'."

'Joram van Klaveren is hun trophy boy'

Van Klaveren was tien jaar lang woordvoerder van de PVV en heeft moslims volgens Akyol belachelijk gemaakt en gestigmatiseerd. "Als volksvertegenwoordiger heeft hij zich kennelijk niet verdiept in de materie. Nu ineens heeft hij dat wel gedaan en komt hij tot de conclusie dat hij een moslim is."

"Hoogopgeleide Turken, die ook conservatief zijn, trekken dat niet. Maar in de laag daaronder bevindt zich een probleemgroep die Van Klaveren als een soort trophy boy zien. Die begrijpen niet dat ik het eigenlijk voor hen opneem", stelt Akyol.

"Jongens, deze man heeft jullie al die tijd zwart gemaakt en jullie geloof gecriminaliseerd. Zou je hem eerst niet wat kritische vragen moeten stellen?"