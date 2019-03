Douwe Bob heeft van de politierechter in Amsterdam een boete van 1.500 euro gekregen. De rechter acht bewezen dat de zanger twee beveiligers van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG heeft bedreigd.

De zanger heeft op 2 november 2018 twee beveiligers van het ziekenhuis bedreigd nadat zijn vriendin onwel was geworden.

Diverse media melden dat Douwe Bob Posthuma, zoals de zanger volledig heet, in paniek was en daarom de beveiligers uitschold en bedreigde.

De zanger zou daarnaast met te veel alcohol achter het stuur van zijn brommobiel zijn gestapt. "Hij beseft dat hij beter een taxi of ambulance had kunnen bellen, maar zag op dat moment geen andere uitweg", aldus de advocaat van de zanger.

'Schaam me ongelofelijk'

Een dag na het incident is de zanger naar het ziekenhuis teruggekeerd om zijn excuses aan te bieden. De rechter achtte het mede daarom niet nodig Posthuma een werkstraf op te leggen.

"Ik schaam me ongelofelijk voor wat er die avond is gebeurd", vertelt Posthuma in een reactie op zijn Facebook-pagina. De zanger legt uit dat zijn vriendin zich na een avond uit niet goed voelde.

"Ik maakte me grote zorgen om haar en heb haar in paniek direct naar het ziekenhuis gebracht, ook al had ik veel te veel gedronken en had ik nooit in een voertuig moeten stappen."

'Had het gevoel dat de situatie levensbedreigend was'

Eenmaal in het ziekenhuis duurde het volgens Posthuma lang voordat zij geholpen werden. "Ik raakte in paniek en had het gevoel dat de situatie levensbedreigend was. Toen mijn vriendin op de grond viel, heb ik op de balie geslagen en ben ik hard gaan schreeuwen dat ze nu geholpen moest worden."

De artiest begrijpt dat de beveiligers hem als bedreigend hebben ervaren. "Ik wil daarom nogmaals mijn excuses aanbieden en benadrukken hoeveel respect ik juist voor die beroepsgroep heb."