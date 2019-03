Silvia van Barneveld, nu nog de echtgenote van darter Raymond van Barneveld, moest via de media vernemen dat haar man een nieuwe liefde heeft. Het stel maakte onlangs bekend na een huwelijk van bijna 25 jaar te gaan scheiden.

"Dat zag ik op het nieuws - zoals iedereen. Dat is jammer. Heel erg jammer. Ik had het liever van hemzelf gehoord. Je kunt allemaal verliefd worden. Het is wat het is", aldus Silvia van Barneveld in gesprek met Story.

Begin maart verschenen online beelden van de vijfvoudig wereldkampioen die in een hotellobby stond te zoenen met een andere vrouw. Zijn manager liet aan NU.nl weten dat Van Barneveld en zijn echtgenote gaan scheiden en dat de vrouw in de video zijn nieuwe partner is.

Raymond en Silvia van Barneveld hebben nu normaal contact, vertelt ze aan het blad. "En daarbij: we hebben ook kinderen en kleinkinderen. Dus we zullen altijd verbonden blijven. Het zou raar zijn wanneer we nu geen contact meer hebben."