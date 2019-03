Thomas Acda mist het broederschap met oud-compagnon Paul de Munnik. Dat vertelt de zanger en acteur donderdag in een interview met De Telegraaf.

De 52-jarige artiest begon in 2015 aan een solocarrière toen hij samen met zijn zangpartner had besloten om te stoppen met Acda & De Munnik.

Sommige elementen van het muziek- en theaterduo zegt hij te missen. "Paul en ik wilden samen grootse dingen verrichten, wat ons altijd blind bond", vertelt de 52-jarige artiest. "Ik mis het niet meer automatisch deel uitmaken van een team."

Er zijn ook dingen zijn waar Acda minder naar terugverlangt. "Wat ik niet mis, is het eindeloos kunnen vertellen. Een van mijn laatste monologen in onze afscheidsvoorstellingen duurde een minuut of 28 en ik kan me niet voorstellen dat Paul daar blij mee was."

Acda & De Munnik ging in 2015 uit elkaar

Het duo Acda & De Munnik brak door in de jaren negentig. In 1998 werd Niet of nooit geweest hun eerste grote hit. Later volgden platen als Laat me slapen en Het regent zonnestralen. Samen met Van Dik Hout maakten ze Zij maakt het verschil, onder de naam De Poema's. De twee gingen in 2015 na een afscheidstournee uit elkaar.

Acda bouwde sindsdien zijn carrière uit, onder meer als theateracteur in Fiddler on the Roof en regisseur van de romantische comedy Oh Baby en de telefilm Fake. Momenteel is hij te zien in zijn eerste solovoorstelling Motel, waarvan tevens een studioalbum is verschenen.