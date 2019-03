Wade Robson en James Safechuck, de twee mannen die Michael Jackson in de documentaire Leaving Neverland beschuldigen van seksueel misbruik, willen een nieuwe rechtszaak tegen de overleden zanger beginnen. Een eis voor de rechtszaak is nog niet bekend.

In de Franse krant Le Figaro zegt advocaat Vince Finaldi, die beide heren bijstaat in hun juridische strijd, dat hij nog voor de zomer een nieuwe klacht zal indienen. "Een rechtszaak komt er zeker."

Robson getuigde in 1993 en in 2005 nog voor Jackson en ontkende iedere vorm van misbruik. In 2013 stapte hij echter naar de rechter om de zanger alsnog aan te klagen. Zijn klacht werd niet ontvankelijk verklaard vanwege zijn eerdere getuigenissen.

In 2014 stapte ook Safechuck naar de rechter, maar zijn zaak werd een jaar later afgewezen. Volgens Finaldi maken beide heren nu wel kans in de rechtszaal, omdat "het verhaal van zijn cliënten bijzonder overtuigend is en er anno 2019 sprake is van meer bewustwording door onder meer #metoo en schandalen rondom misbruik in de kerk".

Volgens de advocaat bepaalt de rechtbank tegen het einde van de zomer of de klacht ontvankelijk is, waarna het volgens de raadsheer pas volgend jaar tot een proces zal leiden.