De van seksueel misbruik beschuldigde R. Kelly, die zijn paspoort moest inleveren en de staat Illinois niet mag verlaten wegens het strafrechtelijk onderzoek dat momenteel loopt, wil aan de rechter toestemming vragen om toch te kunnen reizen naar Dubai. De zanger wil daar een aantal shows geven.

Kelly's advocaat Steve Greenberg liet woensdag weten dat het verzoek is ingediend en dat de rechter hier vrijdag over zal beslissen, meldt The Chicago Sun-Times.

De r&b-zanger, die momenteel op borgtocht vrij is, heeft een contract getekend om begin april drie tot vijf shows te geven in Dubai. "Hij moet kunnen werken, net als iedereen die op borgtocht vrij is", zegt Greenberg. Zijn advocaat zou tijdens de reis naar Dubai, mocht deze doorgaan, bij Kelly blijven.

Kelly kampt ook met financiële problemen. Hij bracht onlangs enkele dagen door in de cel, omdat hij geen alimentatie kon betalen. Vorige week besloot de rechter dat de artiest zijn ex-vrouw Drea voorlopig 21.000 dollar (ruim 18.500 euro) per maand moet blijven betalen.

Hij moet zich vrijdag weer in de rechtbank melden vanwege de aanklacht van seksueel misbruik. Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, te hebben misbruikt. De zanger zegt onschuldig te zijn.