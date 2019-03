Woensdag werd bekend dat Robert ten Brink het Amsterdamse Café Heuvel aan de Prinsengracht heeft gekocht. Hij is niet de eerste bekende Nederlander die een bar of eetgelegenheid begint. Een overzicht van BN'ers en hun horecaondernemingen.

Lil' Kleine - 't Lammetje & De Belg

Vorig jaar werd bekend dat rapper Lil' Kleine het café in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat had gekocht. Het feestcafé opende in september 2018 zijn deuren. Een jaar eerder had Jorik Scholten, zoals de rapper voluit heet, al de frietzaak De Belg op het Rembrandtplein geopend.

Paskal Jakobsen - Hard & Ziel

De Bløf-zanger kocht dit eetcafé in het centrum van Middelburg begin 2018. Gasten bestellen hun eten aan de bar. "Het is het concept van een snackbar in de ambiance van een café", vertelde Jakobsen aan het AD.

Nicolette van Dam - Brasserie van Dam

De presentatrice nam in 2013 deze brasserie bij het Amsterdamse Vondelpark over van haar ouders, samen met haar broer. Ze is er nog best vaak aan het werk, maar haar presentatieklussen en kinderen nemen ook de nodige tijd in beslag. "Ik wil het de mensen naar hun zin maken, een leuke avond bezorgen. Sta het liefst in de bediening. Loop rond, stuur aan, neem bestellingen op, loop bordjes uit. Echt, ja! Geloof je me niet? Ik zeg nooit iets voor de bühne”, zei Van Dam over haar werkzaamheden tegen het AD.

Gordon - Blushing & The Burger Room

De koffie- en theeketen van Gordon begon in Blaricum en breidde daarna ook uit naar de Paulus Potterstraat in Amsterdam. De vestiging aan de Rotterdamse Coolsingel sloot in 2018 haar deuren. Op 2 april 2019 opent de presentator nog een horecagelegenheid. Dan zijn er cocktails en hamburgers te verkrijgen in The Burger Room in Amsterdam.

Jan Smit - Lotje Wine & Dine

In 2015 werd Jan Smit mede-eigenaar van café-restaurant in de haven van Volendam. Zelf wilde hij niet achter de bar gaan staan. Wel hangen er aan de muren verschillende prijzen van de zanger.

Cas Jansen - Venster 33

De acteur uit Lek en All Stars: De serie opende dit Amsterdamse restaurant in 2015. De eetgelegenheid is gevestigd in het voormalige pand van Café Helden, in de buurt van de Albert Cuypmarkt.

Henk Westbroek - Stairway

De zanger en politicus heeft al langere tijd zijn naam verbonden aan dit café. In 1994 werd Westbroek mede-eigenaar van de horecagelegenheid aan de Utrechtse Mariaplaats.

Douwe Bob - The Foolbar (gesloten)

In oktober 2016 startte Douwe Bob zijn eigen zaak in de Amsterdamse Dapperstraat, maar een jaar later moest hij de gelegenheid weer sluiten. "We hebben het er hartstikke leuk gehad, maar het liep gewoon niet goed genoeg", vertelde de zanger aan Het Parool.