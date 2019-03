Bertie Steur, die in 2014 meedeed met Boer zoekt Vrouw, zou met de wetenschap van nu waarschijnlijk niet meedoen met het datingprogramma. De boerin vertelt in gesprek met Flair dat de impact van haar deelname veel groter bleek dan zij dacht.

"Ik was naïef", vertelt de 45-jarige Steur. "Ik wilde meedoen aan het programma omdat ik graag een vriendin wilde. Het was niet dat ik graag op televisie wilde komen."

De impact van het programma kon Steur niet inschatten. "Dat is ook onmogelijk. De ene dag reed ik gewoon rustig op mijn tractor door het veld, de andere dag lagen bij wijze van spreken de fotografen in de bosjes op mijn erf."

De boerin deed aan Boer zoekt Vrouw mee "voor de liefde". "Ik ging uit, zat op datingsites als Lexa, maar het lukte me maar niet om een leuke vriendin te vinden. Dat Lexa was overigens vreselijk, een soort supermarkt waar mensen producten gaan vergelijken."

'Rosita doet het gewoon'

Steur hield aan het programma een relatie over met Esther, met wie zij twee jaar samen was. Na de relatiebreuk kwam ze samen met Rosita, die ook een brief schreef aan de boerin en die door haar als kandidaat werd uitgekozen.

"Die twee jaar ertussen hebben we, denk ik, ook nodig gehad", vertelt zij hierover. "Ik heb enorme bewondering voor hoe ze het allemaal doet. Ze is met haar hele gezin naar Zeeland verhuisd, dat is niet makkelijk. Maar dat is ook wat ik zo leuk aan haar vind: ze doet het gewoon."