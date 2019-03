Na 55 jaar in ons land te hebben gewerkt, heeft Barrie Stevens voor het eerst een Nederlands paspoort aangevraagd. In een interview met de Nieuwe Revu vertelt hij dat de Brexit-problematiek de directe aanleiding is geweest.

De oud-choreograaf en televisiepersoonlijkheid vertelt dat hij lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland heeft gewoond, maar altijd Brit is gebleven. "Nu, met de hele Brexit-problematiek, ben ik echter bang dat Engeland op een gegeven moment haar burgers terug gaat roepen en lijkt het me tijd voor het Nederlanderschap."

De 74-jarige Stevens gaat verder door te zeggen dat hij inmiddels meer met Nederland heeft dan zijn geboorteland. "Wat heb ik überhaupt nog in Engeland te zoeken? Er woont geen familie meer en ik zal er nooit aan de bak komen omdat daar in mijn vakgebied al genoeg briljante mensen rondlopen. Engeland is wat dat betreft nog steeds het walhalla voor theater. Ik ben in een halve eeuw een echte Hollander geworden en denk en droom ook in het Nederlands."

Stevens geeft aan dat hij bij de aanvraag zijn Engelse nationaliteit mocht behouden. "Fantastisch nieuws, natuurlijk, al had ik die dubbele nationaliteit echt wel laten varen als dat er voor nodig was geweest. Ik wil hier nooit meer weg."

De in Londen geboren Stevens werd in Nederland bekend door de televisieseries Ja zuster, nee zuster en Ti-Ta Tovenaar. Daarnaast werkte hij lange tijd als danser in theaters. In de jaren negentig trad hij oa op als jurylid bij de Soundmixshow. Ook was hij artistiek directeur van de musicalopleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg. Vorig jaar was hij te zien in het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. In januari werd bekend dat hij komend najaar een van de kandidaten bij Dancing the Stars wordt.