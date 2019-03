Ariana Grande spoort haar fans aan zich te laten registeren, om zo in 2020 hun stem uit te kunnen brengen tijdens de presidentiële verkiezingen. Ze richtte een initiatief op om jongeren bewust te maken van het belang van stemmen.

De Amerikaanse zangeres is net begonnen aan haar Sweetener World Tour in de VS.

Grande zette samen met de organisatie HeadCount het initiatief #ThankUNextGen op om jongeren via muziek aan te sporen hun stem te laten gelden in de politiek.

Wie in de VS wil stemmen, dient zich te laten registeren. Fans kunnen dit bij haar concerten doen of zich inschrijven door een tekstbericht te versturen.