Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hebben een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Nieuw-Zeelandse ambassade in Londen. Ze tekenden daar een condoleanceregister voor de slachtoffers van de aanslag in Christchurch. Dat meldt de Britse koninklijk verslaggever Rebecca English op Twitter.

Het echtpaar legde bij aankomst bloemen neer voor de ingang van het New Zealand House. Harry zou zijn naam in het condoleanceboek hebben ondertekend met 'Arohanui', wat Maori is voor 'veel liefde'.

Koningin Elizabeth reageerde eerder al met een boodschap aan de inwoners van Nieuw-Zeeland. "Ik ben diep bedroefd door de weerzinwekkende gebeurtenissen in Christchurch. Prins Philip en ik sturen onze condoleances naar de families en vrienden van de mensen die hun leven hebben verloren." Het staatshoofd uitte daarnaast haar lof voor de hulpdiensten die zich inzetten voor de slachtoffers.

Afgelopen vrijdag viel een Australische terrorist een moskee in Christchurch binnen. Hij vermoordde daar tientallen mensen. Het dodental van de aanslag is inmiddels opgelopen tot 50. Dader Brenton Tarrant, die zelf een video online zette, is inmiddels voorgeleid in de rechtbank en heeft aangegeven dat hij zichzelf wil verdedigen. Hij heeft zijn advocaat ontslagen.