Justin Bieber en Hailey Baldwin zouden de plannen voor hun huwelijksfeest hebben uitgesteld vanwege mentale worstelingen van de zanger. Dat meldt People dinsdag op basis van bronnen.

Het koppel trouwde in september maar wachtte nog met een bruiloft. Onlangs plaatste Bieber een bericht op Instagram waarin hij duidelijk maakte dat hij zich "afgesloten en vreemd" voelde. "Ik stuiter altijd weer terug dus ik maak me geen zorgen, maar ik wilde het even laten weten en jullie vragen om voor me te bidden", voegde de 25-jarige zanger daaraan toe.

Volgens de bron van People zal het huwelijksfeest er uiteindelijk wel komen, maar is er nog geen nieuwe datum geprikt. Het herstel van Bieber zou prioriteit hebben. De popartiest zou worden behandeld voor een depressie.

In een interview dat vorige maand in Vogue verscheen, vertelde Bieber al dat hij in het verleden ook met depressies kampte, zoals tijdens zijn Purpose-tournee in 2017. "Daar heb ik nog maar weinig over gepraat, maar ik voelde me heel eenzaam."