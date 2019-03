Bibian Mentel is bezig te herstellen van twee operaties en begint weer gevoel in haar benen te krijgen. "Op dit moment is er ongeveer 5 a 10% herstel", zegt echtgenoot Edwin Spee op Facebook.

"Na 2 weken ziekenhuis, 2 zware operaties, 288 angstige uren is er weer hoop en rijden we richting het revalidatie centrum waar Bibian de komende weken hard zal gaan werken aan haar herstel."

De voormalig paralympisch snowboarder werd twee weken geleden geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en bleek na de ingreep haar benen niet goed te kunnen bewegen.

"Na het nieuws dat ze donderdagochtend 7 maart wakker werd zonder gevoel in haar benen zijn we blij te kunnen vertellen dat na de operatie van afgelopen vrijdag het gevoel in beide benen weer langzaam aan het terugkomen is!"

Spee zegt verder dat het op dit moment niet mogelijk is te voorspellen hoe het herstel zal verder zal verlopen, "maar Bibian kennende zal ze ook dit keer weer iedereen doen verbazen".

Ziekte meerdere malen teruggekeerd

Mentels onderbeen werd in 2001 geamputeerd vanwege botkanker. Sindsdien is de ziekte meerdere keren bij haar teruggekomen.

In oktober 2018 zette ze een punt achter haar lange loopbaan als paralympisch snowboardster. Ze veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen.

In 2014 werd ze in Sotsji olympisch kampioene op de snowboardcross nadat ze jarenlang had gelobbyd om snowboarden op het programma van de Paralympics te krijgen.