Carolien Karthaus-Spoor is nu bijna twee jaar moeder van Otis en moest erg wennen aan de meningen van andere ouders. De actrice zegt "nog nooit zoveel maffiagroeperingen" te hebben gezien als onder moeders.

"Ik vind het ontzettend heftig hoeveel meningen al die moeders hebben en dat ze vinden dat alleen hún mening de juiste is. Vrouwen worden aan de schandpaal genageld, terwijl het moederschap al zwaar genoeg is", aldus de 31-jarige actrice in gesprek met Grazia.

Karthaus-Spoor denkt dat er niet één juiste manier is om een kind op te voeden. "Iedereen moet daar zijn eigen draai in vinden. Daarin moeten we elkaar steunen en niet andere moeders afkraken, omdat ze het niet doen zoals jij."

De actrice merkt dat de meningen bijvoorbeeld heel heftig zijn als het gaat over borstvoeding. Zelf is ze er helemaal voor dat het genormaliseerd wordt, maar heeft niet altijd de behoefte gehad haar zoon in het openbaar te voeden.

"Als ik in een vliegtuig zat, met iemand vlak naast me, of in een druk restaurant, dan voelde ik me er niet prettig bij om mijn borst open en bloot te gooien."