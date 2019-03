Monica Lewinsky overwoog haar naam te veranderen nadat ze door haar affaire met Bill Clinton geen baan kon krijgen, vertelt ze in het tv-programma Last Week Tonight.

"Toen ik maar geen baan kon vinden, had ik niet het gevoel dat ik voor mezelf kon zorgen of dat ik enige richting in mijn leven had."

Lewinsky overwoog haar naam te veranderen, maar besloot dat uiteindelijk toch niet te doen. "Uit principe, denk ik. Bill Clinton hoefde zijn naam ook niet te veranderen. Niemand heeft hem ooit gevraagd of hij vond dat hij zijn naam moest veranderen, dus ik vond het uiteindelijk een belangrijk signaal om het niet te doen."

Hoewel ze zegt niet trots te zijn op sommige keuzes die ze in haar leven gemaakt heeft, is Lewinsky wel trots op de persoon die ze is. "Hoe moeilijk het soms ook was om deze achternaam te hebben, alle pijn te hebben moeten doorstaan en te beseffen wat het voor mijn familie betekende om dezelfde achternaam te hebben, ik ben blij dat ik hem niet veranderd heb."

De voormalige stagiaire van Clinton werd beroemd nadat in 1998 bekend werd dat ze een affaire had met de toenmalige president. Lewinsky zet zich tegenwoordig in tegen onder meer pesterijen op internet.