Frenkie de Jong heeft net een contract getekend bij FC Barcelona, maar zijn moeder is toch vooral trots dat hij "een fijne jongen" is.

"Ja, ze zeggen dat Frenkie zo'n gewone jongen is gebleven. Ik denk dat ik daar ook het meest trots op ben. Dat hij goed kan voetballen is leuk, maar dat hij daarnaast een fijne jongen is, vind ik nog mooier", aldus Marjon Schuchhard in gesprek met De Telegraaf.

De 21-jarige voetballer, die Ajax komende zomer verruilt voor FC Barcelona, is volgens zijn moeder "rustig en bescheiden". "Hij loopt niet naast zijn schoenen. Zo is hij ook opgevoed: 'Ga er nou maar niet boven vliegen, want dan kun je keihard vallen', zei ik altijd."

Bang dat haar zoon een wild leven gaat leiden als hij en zijn vriendin Mikky Kiemeney, naar Barcelona verhuizen, is zijn moeder niet. "Hij heeft al vier jaar verkering en zo'n jongen is het ook gewoon niet. Frenkie is rustig en bedachtzaam. Hij neemt geen ondoordachte beslissingen. Ook niet met geld. Hij draait ieder dubbeltje tien keer om voor hij er een uitgeeft."

Het enige waar hij geld aan uitgeeft, zijn cadeaus voor zijn jongere broertje. "Hartstikke leuk voor hem natuurlijk dat hij zo'n grote broer heeft, maar hij moet wel leren dat je moet werken als je iets moois wil kopen. Aan de andere kant geeft Frenkie hem wel het goede voorbeeld. Zo rijdt hij in een Mercedes, maar niet in het grootste model."