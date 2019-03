Anna Drijver vindt dat haar leven niet zo veel is veranderd sinds de geboorte van dochter Lea. Volgens de actrice is ze in haar werk nog net zo ambitieus en geconcentreerd als vroeger.

In gesprek met LINDA zegt de 35-jarige actrice dat haar dochter Lea een half jaar oud was toen de opnames voor een Vlaamse serie voor Netflix begonnen. "Ik gaf borstvoeding en dat is best gedoe als je drie, vier dagen per week in België bent, maar ik deed het gewoon."

Op de set was Drijver verder eigenlijk niet bezig met haar dochter. "Soms dacht ik ineens: o ja, er ligt een baby thuis, wat leuk. Maar ik ben geen cent minder geconcentreerd als ik werk en ik ben nog net zo ambitieus."

De actrice denkt dat ze er zo in staat omdat ze heel content is met haar rol als moeder. "Ik weet gewoon dat het goed komt. Vlak na de bevalling lag ze in zo'n bedje naast dat van mij en ik dacht: die redt zich wel. Niet waar, natuurlijk, maar het voelde wel zo."

Bovendien heeft Drijver niet het gevoel dat ze nu pas begrijpt waar het leven over gaat. "Ze is erbij gekomen, het gaat heel organisch en het is superleuk, maar ik ben niet ineens anders in het leven gaan staan."