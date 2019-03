Paris Jackson, de twintigjarige dochter van Michael Jackson, zou zaterdag volgens TMZ zijn opgenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Zelf ontkent ze het nieuws op Twitter.

Volgens 'familiebronnen' tegen entertainmentmedium TMZ zou haar zelfmoordpoging deels te maken hebben met de nasleep van de documentaire Leaving Neverland.

In de film vertellen twee mannen die in hun kinderjaren tot de vriendenkring van Michael Jackson behoorden tot in detail hoe hij ze jarenlang zou hebben misbruikt.

De politie arriveerde zaterdagochtend rond 7.30 uur lokale tijd bij het huis van de jonge vrouw na een melding, schrijft TMZ.

Paris Jackson zei op Twitter dat de berichtgeving van TMZ niet klopt. Ze reageerde onder andere met de woorden 'leugenaars' en 'leugens'. Enige tijd later plaatste de nieuwssite dat Jackson uit het ziekenhuis is ontslagen en wordt bijgestaan door haar 'team'.

Paris Jackson kampt al jaren met mentale problemen

De enige dochter van Jackson heeft een verleden met mentale problemen. Als vijftienjarige tiener bracht ze na een zelfmoordpoging een flinke tijd door in een instituut voor jongeren met psychische stoornissen.

Paris Jackson zou zich begin januari dit jaar opnieuw hebben laten opnemen in een kliniek om aan haar psychische problemen te werken. In 2017 vertelde ze dat ze in een depressie was geraakt.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.