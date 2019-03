Demi Lovato heeft zich uitgelaten over haar overdosis van afgelopen juli. De zangeres laat vrijdag op haar Instagram Stories weten nergens spijt van te hebben, aldus Glamour.

"Vandaag zou ik zeven jaar nuchter zijn geweest", schrijft Lovato. "Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is, omdat het soms nodig is om fouten te maken. Maar ik mag nooit vergeten dat dat het was: een fout", aldus de zangeres.

Lovato werd in juli met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, nadat ze bijna een fatale overdosis drugs had ingenomen. De zangeres kampte al langer met verslavingsverschijnselen en was voor haar overdosis meer dan zes jaar nuchter.

Lovato spreekt op haar Instagram Stories ook haar dankbaarheid uit voor Alcoholics Anonymous (AA) en Narcotics Anonymous (NA). "Ik ben dankbaar dat de AA en NA er altijd voor me zijn, hoe vaak ik ook opnieuw moet beginnen."

Volgens de zangeres is ze de zes jaren die ze afgekickt is niet kwijtgeraakt. "Ik zal altijd onthouden hoe dat voelde. Maar nu is het tijd om die jaren op te tellen bij mijn nieuwe reis."