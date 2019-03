Sam Smith ziet zichzelf niet als mannelijk of vrouwelijk. De zanger weet sinds kort dat hij non-binair oftewel genderqueer is, zo onthult hij in de Instagram-talkshow I Weigh Interviews.

"Ik heb mezelf vaak afgevraagd of ik niet een geslachtsverandering wilde", vertelde de 26-jarige Smith vrijdag in de talkshow van actrice Jameela Jamil.

"Toen ik me ging inlezen over non-binariteit en genderidentiteit en hoorde wat mensen erover vertelden, dacht ik meteen: fuck, dit ben ik."

Non-binaire en mensen die zichzelf als genderqueer identificeren kunnen zich man en vrouw voelen, geen man of vrouw voelen, zich iets geheel anders voelen, of zich in een combinatie van deze herkennen. "Je bent een mix van allerlei verschillende soorten genders, je bent je eigen speciale creatie", aldus Smith.

Volgens de zanger is hij dus geen man en ook geen vrouw. "Ik zweef ergens in het midden, alles is mogelijk."

Zanger onderging liposuctie als kind

In het interview vertelt de Promises-zanger ook dat er "altijd een oorlog gaande is" tussen zijn lijf en zijn hoofd. Toen hij twaalf was, kreeg hij liposuctie op zijn borst, omdat hij daar extreem veel oestrogeen aanmaakte en een vrouwelijke boezem kreeg.

Smith brak in 2012 door na zijn samenwerking met Disclosure, die de hit Latch opleverde. Als solozanger is hij bekend van onder meer de nummers La, La, La, Money On My Mind, I'm Not The Only One en Too Good At Goodbyes.