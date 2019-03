Louis Vuitton heeft alle kleding met een Michael Jackson-thema teruggetrokken uit de herenzomercollectie. Het Franse modehuis heeft dat besloten na het verschijnen van de documentaire Leaving Neverland, waarin de in 2009 overleden popster wordt beschuldigd van misbruik.

De collectie werd in januari op de Paris Fashion Week getoond en moest eigenlijk in juni in de winkels liggen. Tijdens de show in de Franse hoofdstad werd een ode gebracht aan Jackson.

"Ik ben mij ervan bewust dat mijn show als ongepast kan worden gezien in het licht van deze documentaire", zegt ontwerper Virgil Abloh in een verklaring. "Ik veroordeel iedere vorm van kindermisbruik, geweld en onrechtmatig gedrag."

De Jackson-collectie bestond uit onder meer T-shirts waarop de dansende voeten van de zanger stonden. Het terugtrekken van de kleding heeft naar verwachting geen grote gevolgen voor Louis Vuitton. De herenlijn neemt relatief gezien maar een klein gedeelte in binnen het modehuis.

Werk van Jackson ter discussie sinds film Leaving Neverland

Sinds de uitzending van de omstreden documentaire Leaving Neverland is er veel discussie over Jackson en zijn werk. In de film vertellen twee oude vrienden van hem hoe hij ze jarenlang zou hebben misbruikt. De twee mannen hebben geen bewijs voor hun claims, maar hun verhalen worden door veel mensen wel zeer geloofwaardig genoemd.

Jackson werd in zijn leven meerdere malen aangeklaagd voor misbruik. Tweemaal schikte de zanger, de derde keer sprak een jury hem vrij. De mannen die nu de film hebben gemaakt, getuigden toen dat er niets was gebeurd.

Zenders en Starbucks draaien geen muziek van Jackson meer

Diverse zenders in Canada, Nieuw-Zeeland en ook de Nederlandse regionale omroep NH draaien geen muziek van Jackson meer. In België worden zijn nummers nu voorafgegaan door een disclaimer over het mogelijke misbruik.

Starbucks liet vrijdag weten voortaan ook geen liedjes van Jackson meer in de filialen te draaien. Meerdere standbeelden van Jackson, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, zijn uit musea en winkelcentra verwijderd.

Fans zijn woest over het feit dat hun held van misbruik wordt beticht terwijl hij zich niet meer kan verdedigen.