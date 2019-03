Amber Heard is volgens TMZ weer gelukkig in de liefde. De actrice is zoenend gezien met de Argentijnse regisseur It-regisseur Andy Muschietti.

De entertainmentwebsite heeft foto's van de 32-jarige Heard en de 45-jarige Muschietti geplaatst waarop te zien is hoe zij elkaar zoenen in Los Angeles. Hiermee lijkt Heard aan te geven dat haar relatie met Vito Schnabel voorbij is. De actrice en de kunsthandelaar werden in juli voor het laatst samen gezien bij het tennistoernooi van Wimbledon.

Heard komt de laatste tijd meerdere malen in het nieuws vanwege haar vechtscheiding met Johnny Depp. De acteur zou toen ze nog bij elkaar waren zijn vinger hebben gebroken doordat Heard een wodkafles naar de Pirates of the Caribbean-acteur zou hebben gegooid.

Enkele weken terug werd Heard door haar ex voor 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) aangeklaagd wegens smaad en huiselijk geweld. De actrice heeft die aantijgingen altijd ontkend en heeft de acteur in het verleden op haar beurt aangeklaagd voor huiselijk geweld.