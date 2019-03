Raymond van Barneveld zoent met een ander en kondigt scheiding aan, Sylvie Meis "loog" over goede band Karl Lagerfeld en woede over uitspraken Giel Beelen. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Wanneer leren beroemdheden het nu eens? Als iedereen weet hoe je eruitziet, loop je altijd het risico gefilmd te worden. Zoiets als een privéleven bestaat amper, want als het de paparazzi niet zijn, dan zijn het de fans wel. Gewoon een hapje eten in een restaurant is er niet bij, net als de tram pakken of boodschappen doen. Want sinds de opkomst van sociale media is niets zo belangrijk als aan iedereen laten zien dat jij Katja Schuurman, Ryan Gosling of Froukje de Both hebt gezien "in het wild".

Soms gaat dat verder en worden foto's en video's niet alleen op Instagram gedeeld, of naar vrienden gestuurd, maar worden ze voor een fijne prijs doorverkocht aan de media. Roddelpagina's als The Sun, TMZ en Daily Mail leven voor een groot gedeelte op mensen die niet weten dat de video die zij net voor 50 euro hebben verkocht, straks duizenden euro's kan opleveren.

Raymond van Barneveld werd deze week het slachtoffer van de telefoonmaffia: via The Sun kwamen beelden naar buiten van de darter die het wel heel gezellig heeft met een vrouw die in ieder geval niet zijn echtgenote Silvia is. Het management van de vijfvoudig wereldkampioen liet daarna aan NU.nl weten dat de scheiding tussen 'Barney' en Silvia inmiddels is ingezet.

Natuurlijk bleef het daar niet bij, ondanks dat het koppel in een verklaring liet weten graag in alle rust het einde van hun bijna 25-jarige huwelijk te willen verwerken. Bij Shownieuws wisten ze wie waarschijnlijk de mevrouw op de video was en daar moest uiteraard heftig over gespeculeerd worden.

De vrouw in de 'zoenvideo' zou een 21-jarige vrouw uit Brabant zijn die in het verleden ervaring heeft opgedaan in de porno-industrie. "Onzin", liet de manager van 'Barney' wederom weten. "Ik heb juist gezegd dat ik deze vrouw ken, dat het een doodnormale vrouw is en dat zij niet door The Sun is ingehuurd om dit in scène te zetten."

Een leugentje om bestwil

Iedere week weer zouden we over Sylvie Meis kunnen schrijven. Dan is het een nieuwe liefde, dan een ruzie achter de schermen van een programma en vervolgens is het weer een superdeluxe vakantie. Sylvie siert de voorkant van de bladen met haar bikinifoto's en de innige omhelzingen met Bart, maar deze week staat er een wel heel pikant verhaal in de Weekend.

Sylvie was een van de eerste beroemdheden die op sociale media een eerbetoon aan de onlangs overleden Karl Lagerfeld bracht. De presentatrice schreef bij een foto van zichzelf en de modeontwerper dat hij een grote inspiratiebron was. Later vertelde ze dat de ontwerper ooit eens 'eiste' een jurk voor haar te maken. "Het hangt nu in mijn kast in Hamburg, zijn geboortestad."

Als we een goed ingelichte bron van Weekend mogen geloven is het echter allemaal totale onzin: Karl had zelfs een hekel aan Sylvie.

"Sylvie en Karl waren de negen jaar voor zijn dood allesbehalve vrienden van elkaar. Sterker nog, Sylvie stond al die jaren op Karls lijst van mensen die hij absoluut niet meer wilde zien", aldus de ingewijde. Sylvie was op die lijst terechtgekomen door een "kortstondige amoureuze verhouding" met Karls beveiliger.

Sylvie werd persona non grata op alle evenementen van Chanel en haar stylisten konden geen outfits van het merk regelen. "Ik weet dat het haar veel pijn heeft gedaan dat Karl haar nooit meer heeft willen zien."

Het is niet de eerste keer dat dit verhaal naar buiten komt: voormalig beste vriendin Sabia Boulahrouz deed dit verhaal ook al eens uit de doeken. Destijds ontkende Sylvie dat er iets van waar was, maar dat zou ze nooit met volle overtuiging aan Karl zelf hebben kunnen vertellen. "Voor hem was het absoluut over en uit."

Nee, niet weer Giel

Giel Beelen blijft de gemoederen in Hilversum bezighouden. Is het niet omdat hij dronken achter het stuur heeft gezeten, of heeft besloten bodybuilder te worden, is het wel omdat hij een uitspraak doet in zijn radioshow waar mensen kwaad over worden.

Giel had de documentaire over Michael Jackson, Leaving Neverland, vrijdagavond gezien en was niet van plan om de muziek van de zanger nu niet meer te draaien. "Het voelt niet echt anders. Bij mij niet. Het is vreselijk wat hij gedaan heeft, maar ik zou toch willen zeggen: 'Er zijn vreselijkere dingen.' Je mag het bijna niet zeggen. Het was in zijn wereld…"

Niet dat de radio-dj de documentaire niet overtuigend vond, welnee. "Diegenen die nog ontkennen dat het gebeurd is steken wel echt hun kop in het zand. Het is absoluut gebeurd."

Giel kreeg meteen alle woede van Hilversum over zich heen. Beau van Erven Dorens vond het maar niets. "Hij maakt al forever dit soort lompe opmerkingen. Misschien gaat hij het na veertig jaar aan het eind van z'n carrière een keer leren."

Wilfred Genee vond het ook echt niet kunnen en Johan Derksen herhaalde een gesprek dat hij en de andere heren van VI voerden met John de Mol voor ze een overstap maakten naar Talpa. "Het deed mij meteen herinneren aan het gesprek dat wij met John de Mol hadden toen wij hier naartoe zouden komen. We hebben daar gezeten in het pand van mij en toen zei hij: 'Jullie mogen alles zeggen, ook over mij, maar bij kinderporno trek ik een grens.' Dat vonden wij wat overdreven."

Uiteindelijk begreep ook Giel dat hij wellicht iets te ver was gegaan. "Het is duidelijk geworden dat ik niet moet proberen mijn gedachten hardop te ordenen live op zender. Dan vraag je erom dat een gedeelte van die uitspraken een eigen leven gaat leiden. Laat ik heel duidelijk zijn: kindermisbruik is verwerpelijk en elke vorm van relativering vind ik ongepast."