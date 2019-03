Patricia Paay en administratiekantoor Osuro hebben geen schikking met elkaar kunnen treffen, zo meldt de rechtbank Zeeland-West-Brabant woensdag. Op 24 april doet de rechter uitspraak.

De partijen hadden tot 13 maart de gelegenheid gekregen om er onderling uit te komen. "Aangezien er geen overeenstemming is bereikt, wordt de procedure voortgezet", meldt de rechtbank. Er is een schriftelijk vonnis aangekondigd.

Paay zou vanaf 2015 meerdere bedragen hebben ontvangen van Osuro, dat is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van haar. Hij werd in 2017 aan de kant gezet bij het bedrijf. Zijn zoon nam Osuro over en trof naar verluidt 1,75 miljoen euro aan "dubieuze betalingen" aan. Hiervan zou 93.000 euro naar Paay zijn gegaan.

Het geld zou onder meer zijn besteed aan de rechtszaak tegen GeenStijl, rondom de omstreden plasseksvideo van Paay. Daarnaast kwam drie weken geleden tijdens de zitting naar voren dat er leningen zouden zijn gedaan die terugbetaald dienen te worden. Paay vertelde zelf dat het om schenkingen zou zijn gegaan.

Verder liet ze weten niets te maken te hebben met de huidige eigenaar van Osuro. Ze zou het idee hebben dat ze in een "ordinaire familieruzie" terecht was gekomen. Vader en zoon zouden met elkaar in gesprek moeten gaan, stelden Paay en haar advocaat.