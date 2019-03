De nieuwe vriendin van Raymond van Barneveld is geen 21-jarige pornoactrice, zoals werd beweerd door verschillende media. Zijn manager laat aan NU.nl weten dat het om een 35-jarige vrouw uit Londen gaat.

Van Barneveld werd onlangs gefilmd terwijl hij met een onbekende vrouw zoende in een hotellobby. De Britse tabloid The Sun plaatste die beelden zondagavond. De manager van de darter liet daarna desgevraagd aan NU.nl weten dat de scheiding tussen Van Barneveld en zijn vrouw Silvia inmiddels in gang is gezet.

Shownieuws meldde maandagavond in navolging daarop dat de manager van de vijfvoudig wereldkampioen had gezegd niet te weten wie de vrouw in de video is, maar dat het SBS-programma dat zelf wel wist; het zou volgens de showbizzrubriek om een 21-jarige vrouw uit Noord-Brabant gaan, die in het verleden in een pornofilm heeft gespeeld.

Van Barnevelds manager Jaco van Bodegom laat aan NU.nl weten niet tegen Shownieuws gezegd te hebben dat hij de vrouw niet kent. "Dat is pertinent onzin natuurlijk. Ik heb juist gezegd dat ik deze vrouw ken, dat het een doodnormale vrouw is en dat zij niet door The Sun is ingehuurd om dit in scène te zetten."

Van Barneveld (51) en Silvia waren bijna 25 jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen en twee kleinkinderen.