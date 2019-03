Molly, de pasgeboren dochter van Jim Bakkum en Bettina Holwerda, was opgenomen in het ziekenhuis. Het meisje kampte met een infectie, maar is na twaalf dagen weer thuis, meldt de zanger en acteur dinsdag op Instagram.

"De afgelopen twaalf dagen waren voor ons intens en ontzettend leerzaam", schrijft Bakkum. "Ons kleine meisje moest worden opgenomen met een infectie en wat volgde waren twaalf dagen met pieken en dalen."

Bakkum vertelt niet wat er precies aan de hand was, maar laat wel weten dat Molly inmiddels weer thuis is. "Liefde voor het verzorgend personeel in het ziekenhuis en voor alle ouders die deze intense spanning moeten ondergaan met kindjes in het ziekenhuis.

Molly werd op 1 maart geboren. "Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven", vertelt Bakkum over de geboorte van zijn derde kind. "Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen..."

Bakkum en Holwerda, die in 2011 met elkaar trouwden nadat ze elkaar hadden leren kennen bij de musical Grease, hadden al twee kinderen. Zoon Lux is zes jaar oud en dochter Posy is vier.