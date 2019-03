Raymond van Barneveld en zijn echtgenote Silvia gaan scheiden. Het stel heeft besloten na een huwelijk van bijna 25 jaar uit elkaar te gaan.

Dat meldt Van Barnevelds manager aan NU.nl na berichtgeving van de Britse tabloid The Sun. De krant beschikt over beelden waarop de darter te zien is terwijl hij met een onbekende vrouw zoent in een hotellobby.

"De echtscheiding is inmiddels ingezet en Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen. Zij vragen alle media dan ook om dat te respecteren", aldus manager Jaco van Bodegom.

De 51-jarige darter kondigde eind 2018 aan een jaar later te gaan stoppen. "Ik weet waartoe ik in staat ben, maar heb mijn niveau de laatste drie of vier jaar niet meer gehaald, met uitzondering van het winnen van de World Cup of Darts met Michael van Gerwen dit jaar."

Eind januari schreef Privé al over een mogelijke scheiding tussen Van Barneveld en zijn vrouw, maar de vijfvoudig wereldkampioen ontkende destijds nog dat daar sprake van was.

Van Barneveld trouwde in 1995 met Silvia, samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Silvia stond hem door de jaren heen regelmatig bij tijdens wedstrijden.