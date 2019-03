Nielson, de verliezend finalist uit het recentste seizoen van Wie is de Mol?, heeft een cursus gevolgd om van zijn vliegangst af te komen. Hij besloot dit te doen, omdat hij naar zijn mening "thuishoorde in het negentiende seizoen".

"Normaal gesproken nam ik, als ik ver moest vliegen, een flinke dosis slaapmiddelen om mijn angst te ontvluchten", schrijft de 29-jarige zanger in een dagboekfragment op de site van het populaire AVROTROS-programma.

"Op zich een prima oplossing", vindt de artiest, die eigenlijk Niels Littooij heet. "Echter in het spel is dat natuurlijk heel onhandig. Stel dat je maar een uurtje hoeft te vliegen? Of sterker nog, dat er een opdracht plaatsvindt tijdens een vlucht? Dan kun je natuurlijk geen pillencocktail naar binnen knallen waardoor je minstens tien uur van de wereld bent."

De productie van Wie is de Mol? wist van Littooijs vliegangst en vroeg daarom of hij zeker wist of hij mee wilde doen. "Ik moest mee", vervolgt de IJskoud-zanger.

"Dus besloot ik op vliegangstcursus te gaan. Ik wilde aan mezelf en aan de productie van het programma bewijzen dat ik thuishoorde in seizoen negentien. Dat ik angsten had, maar niet van plan was om die in de weg te laten staan van deze ervaring."

'Vliegen vind ik nog steeds niet leuk'

Uiteindelijk rondde Littooij een week voor zijn vertrek naar Colombia, waar het negentiende seizoen van de serie werd opgenomen, de cursus af.

"Ik vond het nog steeds niet leuk om te vliegen, maar ik was wel in staat om een vlucht te maken met een laag stressniveau en zonder medicijnen. Een week later zat ik in het vliegtuig naar Medellín met acht andere gespannen kandidaten en een Mol."

3,5 miljoen mensen zagen afgelopen zaterdag de finale van Wie is de Mol?. Merel Westrik bleek uiteindelijk de saboteur in het programma en actrice Sarah Chronis won het prijzengeld van ruim 10.000 euro.