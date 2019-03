Danny Froger en zijn vriendin Ann Dominique Wilten verwachten hun eerste kind. De zanger en zoon van René Froger noemt de komst van hun baby "een nieuwe stap" in hun leven.

"Weet nu al dat het de mooiste uit mijn leven zal zijn", schrijft de 31-jarige Froger op Instagram. "Baby Froger on its way."

Hierbij deelt hij een foto waarop hij de zwangere buik van zijn 27-jarige vriendin vasthoudt. Het wordt het derde kleinkind voor René Froger, zijn dochter Natascha heeft twee kinderen.

In 6 Inside vertelt Froger dat Wilten nu drie maanden zwanger is. Het koppel heeft het nieuws drie weken geleden gedeeld met zijn vader. "Hij wilde het het liefst door de microfoon vertellen, maar hij moest even zijn mond houden."

Het stel wil van tevoren niet weten of het een jongen of meisje wordt.

Stel ging na drie maanden samenwonen

Begin 2017 maakte Danny Froger bekend een nieuwe relatie te hebben. Eerder had hij een relatie van vijf jaar.

Destijds maakt de zanger een einde aan zijn relatie, omdat hij zich volledig op het zingen wilde concentreren. Froger en zijn ex gingen in 2016 als vrienden uit elkaar.

Froger en Wilten leerden elkaar kennen op een verjaardagsfeest. "Mijn oom werd zestig en we zaten met al zijn vrienden in een restaurant. Daar was één lekker wijf: Dominique", vertelde hij vorig jaar aan LINDA.meiden.

"Toen ik klaar was met alle verhalen over voetbal, bier en vrouwen, ben ik op haar afgestapt. Een paar weken later kwam ze kijken bij een optreden. Ik voelde toen al dat het goed zat. Drie maanden later zijn mijn hond en ik bij haar ingetrokken."