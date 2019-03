Er is een derde sekstape van zanger R. Kelly opgedoken. Dat beweert advocate Gloria Allred. Haar cliënt is de man die de tape zou hebben gevonden, waarop te zien is dat Kelly minderjarigen seksueel misbruikt.

Eerder werden er al twee andere tapes afgeleverd bij de politie, door advocaat Michael Avenatti, bekend als advocaat van pornoactrice Stormy Daniels. Door die tapes is Kelly aangeklaagd voor tien verschillende misdaden.

Allred is al advocate van een aantal slachtoffers van seksueel misbruik door Kelly. Ook is er een nieuwe getuige naar voren gekomen in de zaak, die het verhaal van de andere vrouwen ondersteunt.