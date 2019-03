Het restaurant The Jane in Antwerpen, van onder anderen de Nederlandse topkok Sergio Herman, is zaterdag ontruimd vanwege een brand. Volgens Belgische media raakte niemand gewond en was de evacuatie van de ongeveer honderd gasten en vijftig personeelsleden preventief.

Volgens eerste verklaringen zou er in de keuken een steekvlam zijn geweest waarna er een korte maar hevige rookontwikkeling was. Personeelsleden melden dat er grote schade is in de keuken.

Het tweesterrenrestaurant in de Belgische havenstad is populair onder Nederlanders. Sergio Herman geniet in Nederland bekendheid van zijn driesterrenrestaurant Oud Sluis in Zeeland. Die zaak sloot hij eind 2013. Zijn nieuwe restaurant in België kreeg direct een ster. Herman is getrouwd met televisiepresentatrice Ellemieke Vermolen.