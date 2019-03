Jane Fonda wordt opgenomen in de Amerikaanse National Women's Hall of Fame. De 81-jarige actrice, schrijfster en activist is een van de tien nieuwe leden, meldt The Hollywood Reporter.

Andere toetreders zijn onder anderen Gloria Allred, de 77-jarige topadvocate die nu enkele vrouwen in de zaak rond R. Kelly bijstaat, en rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof Sonia Sotomayor. Fonda wordt naast haar acteeronderscheidingen onder meer erkend vanwege haar activisme tegen de Vietnamoorlog in 1970.

De tien nieuwe leden voegen zich bij de 276 andere leden van de eregalerij, onder wie Rosa Parks, Oprah Winfrey en Hillary Clinton. De gekozen vrouwen zijn genomineerd door het publiek en geselecteerd door een team van experts uit verschillende vakgebieden.

De National Women's Hall of Fame werd in 1969 opgericht. De ceremonie vindt jaarlijks plaats in Seneca Falls, waar de organisatie is gevestigd. In die plaats vond in 1848 de eerste vrouwenrechtenbijeenkomst in de Verenigde Staten plaats.