Marijke Helwegen heeft haar borstprotheses laten verwijderen. In een interview met De Telegraaf vertelt ze dat de implantaten gevaarlijk lang in haar lichaam bleken te zitten.

De zeventigjarige mediapersoonlijkheid, die bekendstaat als icoon van plastische chirurgie, vertelt dat een ervaren chirurg na een controle besloot de protheses te verwijderen.

"Hij heeft me geopereerd en kwam daarna de kamer binnen met twee emmertjes. Daar lagen mijn protheses met allemaal gaten en scheuren erin. Ik schrok en vroeg meteen: 'Waar is de vulling gebleven?' Want je leest weleens dat dat in de lymfeklieren terechtkomt of zo."

Helwegen legt uit dat weinig vrouwen weten dat borstimplantaten slechts tien à vijftien jaar meegaan. "De chirurg zei dat ik door het oog van de naald ben gekropen, maar dat ze ervan uitgaan dat ze alles hebben weggehaald. Daar vertrouw ik dan maar op."