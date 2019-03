Whoopi Goldberg, die al enige tijd afwezig was in de talkshow The View waarin zij normaliter te zien is, heeft laten weten hoe het met haar gaat. De 63-jarige actrice is herstellende van longontsteking en dat werd haar bijna fataal, liet zij vrijdag weten.

"Ik ben weer uit bed en beweeg weer, maar niet zo snel als ik zou willen", vertelt Goldberg vrijdag via een videoverbinding met de talkshow, zo schrijft People. "Maar het gaat goed met me, ik ben niet dood."

Goldberg zegt dat ze aan longontsteking leed. "Ik heb bijna de aardbol verlaten", vertelt ze over haar ziekte. "Gelukkig is dat niet gebeurd."

De Ghost-actrice laat tot slot weten dat ze binnenkort, wanneer ze weer in The View te zien is, meer zal vertellen over haar ziekteperiode.

Goldberg is al sinds 6 februari afwezig in de dagelijkse Amerikaanse talkshow.