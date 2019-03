Patricia Paay en administratiekantoor Osuro zouden volgens diverse media geen schikking kunnen treffen in de zaak die tussen beide partijen loopt. De huidige eigenaar van Osuro meent dat de televisiepersoonlijkheid het kantoor een totaalbedrag van 93.000 euro verschuldigd is.

Beide partijen hebben de afgelopen weken de tijd genomen om verder met elkaar in gesprek te gaan en om te kijken of er een schikking kon worden getroffen, maar hieruit is niets voortgekomen, meldt Paays advocaat Murat Alaca aan de krant. NU.nl is in afwachting van een bevestiging van haar raadsman.

De rechtbank in Breda is nu door beide partijen gevraagd om "knopen door te hakken in de rechtszaak", zegt Alaca.

Paay zou vanaf 2015 meerdere bedragen hebben ontvangen van Osuro, dat is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van haar. Hij werd in 2017 in het bedrijf aan de kant gezet en zijn zoon zag toen in de administratie dat het bedrijf 1,75 miljoen euro aan "dubieuze betalingen" had gedaan. 93.000 euro hiervan zou zijn gegaan naar Paay.

Leningen of schenkingen

Dit geld zou onder meer zijn gegaan om haar rechtszaak tegen GeenStijl te financieren.

Tijdens de zitting van twee weken geleden werd ook gesproken over een vermeende lening van 12.000 euro. Paay zou dat bedrag volgens de advocaat van Osuro hebben geleend voor een auto. Zelf stelde de oud-zangeres dat het om een cadeau van Rijsbergen sr. ging.

Verder werden facturen van Paay gericht aan Osuro in twijfel getrokken. Paay legde uit dat Rijsbergen haar als bekende Nederlander uitnodigde om mee te gaan naar zakelijke evenementen. Daarnaast zou Rijsbergen haar persoonlijk toestemming hebben gegeven om gebruik te maken van zijn advocaten en boekhouders.

Paay liet verder weten niets te maken te hebben met de huidige eigenaar van Osuro. Ze zou het idee hebben dat ze in een "ordinaire familieruzie" terecht is gekomen. Vader en zoon zouden met elkaar in gesprek moeten gaan, stelden Paay en haar advocaat.