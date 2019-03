Wesley en Yolanthe Sneijder-Cabau zijn uit elkaar (of toch niet?), iedereen is laaiend enthousiast over Duncan Laurence en Twan Huys raakt alles kwijt. Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

2019 lijkt nu al niet het jaar voor de liefde. Werden we eerst wakker geschud door Wendy van Dijk en Erland Galjaard die in relatietherapie gingen, daarna volgden Nicolette Kluijver en haar echtgenoot. Deze week kwam echter de grootste klap: Wesley en Yolanthe Sneijder-Cabau hebben besloten hun huwelijk te beëindigen.

Er kwam een prachtig gezamenlijk persbericht, waaruit bleek dat de twee in harmonie hadden besloten een einde aan hun huwelijk te maken: "Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop."

En daarmee leek dan ook meteen alles gezegd. Want als mensen vragen om privacy, dan staat iedereen dat in de entertainmentwereld toe en worden de beroemdheden direct met rust gelaten. Oké, niet echt natuurlijk, maar er wordt in ieder geval gedaan alsof.

Des te verrassender was het bericht van Wesley op Instagram van woensdagmiddag. "Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden", schreef de voetballer.

Verknald? Nog niet gescheiden? Het was toch allemaal zo harmonieus en gezamenlijk besloten? Uiteraard draaide de geruchtenmolen direct overuren. Was Wesley dan vreemdgegaan? Had Yolanthe in haar eentje besloten dit bericht de wereld in te sturen?

We hebben nog niet op alle vragen antwoord gekregen, maar Wesleys manager vertelde al wel waarom dat bericht op sociale media nog volgde: de voetballer had gemerkt dat de negativiteit na de bekendmaking zich vooral op Yolanthe richtte en hij vond dat niet eerlijk.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. Yolanthe en Wesley zullen de komende tijd in ieder geval niet aan hun huwelijk kunnen werken: de presentatrice is ver van Qatar verwijderd vanwege Temptation Island VIPS en om dit nu uit te praten via Skype is ook zo maf.

Eindelijk weer nummer één?

"Dinge-dong every hour, when you pick a flower. Even when your lover is gone, gone, gone", zo klonk het de laatste keer dat Nederland won op het Eurovisie Songfestival. Veel van de mensen die nu naar het liedjesfestijn kijken, leefden destijds nog niet eens. De laatste keer is inmiddels 44 jaar geleden.

"Ooh skies are black and blue. I'm thinking about you. Here in the calm after the storm", zo klonk het Nederlandse nummer dat sindsdien het hoogst is geëindigd. Waylon en Ilse DeLange wisten met The Common Linnets in 2014 op de tweede plek te eindigen.

Duncan Laurence heeft onze laatste winst tijdens het Eurovisie Songfestival nooit mee mogen maken: de zanger werd pas in 1994 geboren en zal ongetwijfeld van zijn ouders gehoord hebben over de euforie destijds. Per se voor een eerste plek gaan, doet de zanger tijdens zijn deelname dit jaar niet. Hij hoopt vooral dat mensen zijn Arcade kunnen waarderen.

En dat gebeurde donderdagavond: de zanger liet zijn nummer horen in De Wereld Draait Door en iedereen in de studio was enthousiast. Ook de mensen aan de desk bij RTL Boulevard vonden het nummer lekker klinken en op Twitter zag iedereen Duncan wel hoog eindigen.

Dus hebben we dan nu eindelijk een nummer één? Dat gaat uiteraard helemaal liggen aan hoe Duncan het in mei gaat brengen op het podium in Tel Aviv. In voorgaande jaren hebben we toch regelmatig gezien dat een nummer het van tevoren zo leuk kan doen, maar dat het uiteindelijk allemaal gaat om hoe je het brengt voor het miljoenenpubliek.

Ineens is er niets meer

Zo gaan de dingen: heb je de ene dag nog je eigen talkshow en de mogelijkheid om terug te keren met een interviewprogramma, heb je een paar dagen later helemaal niets meer. Twan Huys weet er alles van.

Een week geleden had Twan nog de zekerheid van iedere werkdag bij RTL zitten. Goed, de kijkcijfers vielen nogal tegen en de geruchten dat er al gesproken werd met een opvolger gingen flink de ronde, maar hij had in ieder geval nog dat programma.

En als alles dan mis zou gaan, dan was er in ieder geval misschien nog de mogelijkheid dat hij terug zou kunnen keren bij College Tour. Sinds het vertrek van Twan bij de NPO was dat immers niet meer gemaakt en het programma hing toch vooral op zijn interviewvaardigheden.

Maar maandag werd aangekondigd dat RTL Late Night per direct zou stoppen. En een dag later dat Matthijs van Nieuwkerk het nieuwe gezicht is van College Tour. En zo zit Twan ineens met lege handen.

Echt zonder iets zit Twan natuurlijk niet: de presentator had een contract voor drie jaar getekend bij RTL en is daar nu uitgeschreven, dus naar alle waarschijnlijkheid heeft hij een flinke smak geld meegekregen. Maar hij heeft ineens een heleboel vrije tijd er bij gekregen en dat moet toch ingewikkeld zijn voor iemand die altijd zo'n volle agenda heeft.