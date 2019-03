Voor de tweede keer binnen een jaar heeft Roger Alvarado, een stalker van Taylor Swift, geprobeerd het huis van de Amerikaanse zangeres binnen te dringen. Hij is gearresteerd, melden politiebronnen aan The Huffington Post.

Alvarado zou een ladder hebben beklommen die naar een raam op de tweede verdieping van Swifts huis in het New Yorkse stadsdeel Manhattan leidt.

Daarna zou hij een raam hebben ingegooid met een baksteen. Hierna ging een alarm af, waarop de politie werd gealarmeerd.

In de tussentijd lukte het Alvarado nog om Swifts huis binnen te dringen en wilde hij enkele spullen uit haar woning stelen. Swift was niet thuis ten tijde van de inbraak, omdat haar appartement momenteel wordt gerenoveerd.

De politie heeft hem vervolgens aangehouden op verdenking van onder meer stalken en diefstal.

Ook andere stalker drong huis zangeres binnen

Alvarado ondernam ook vorig jaar april een inbraakpoging in Swifts huis. Hij nam een douche in haar woning en viel vervolgens in slaap, waarna hij werd aangehouden.

Hij moest vervolgens in december voor de rechter komen, waar hij schuld bekende. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, maar het is niet bekend per wanneer hij de gevangenis in zou moeten.

In 2017 werd er al in Swifts huis ingebroken door een andere stalker, Mohammed Jaffar. Ook belde hij veelvuldig naar het management van Swift. Hij werd eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden.