Piet Paulusma vond het pijnlijk toen hij ervan beschuldigd werd onder invloed van alcohol het weer te presenteren. De weerman had kaak- en keelklachten en was daarom niet goed bij stem.

In december 2009 presenteerde Paulusma voor SBS6 het weerbericht vanuit Sittard en volgens uiteenlopende media deed hij dat aangeschoten.

De weerman ontkent de berichtgeving in gesprek met NU.nl. Hij was aan het herstellen van een kaak- en keelontsteking en had daarom moeite met praten.

"Ik heb er wel van geleerd. Ik had mezelf een paar dagen rust moeten geven. Zoiets doet pijn om te horen, ik raak op locatie nooit drank aan. Never. Misschien tijdens carnaval, maar pas als de opnames zijn afgerond", legt Paulusma aan NU.nl uit.

'Paulusma staat hier gewoon te pissen'

Paulusma vindt het vervelend als hij met soortgelijke berichten wordt geconfronteerd: "Op sociale media las ik een keer dat iemand mij op een parkeerplaats naast een auto zou hebben zien plassen. 'Piet Paulusma staat hier gewoon even te pissen.' Maar ik was toen niet eens aan het werk, omdat mijn vader overleden was. Dat soort dingen doen zeer."

De 62-jarige Paulusma kwam de verspreider van het desbetreffende bericht later tegen en confronteerde hem met zijn bewering: "Toen heb ik gezegd dat ik het niet netjes vond. Hij wilde misschien scoren, maar dan had hij zich iets beter moeten voorbereiden. Je komt dat soort mensen vaak tegen, omdat we overal in het land op locatie hebben opgenomen. In de afgelopen 23 jaar hebben heel veel mensen in Nederland wel iets te maken gehad met mij of met Piets Weer."

Kort geleden maakte SBS6 bekend het contract van Paulusma niet te verlengen. De weerman is echter nog dit hele jaar te zien bij de zender, waar hij bijna 23 jaar in dienst is.