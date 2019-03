Drie dagen na het overlijden van Beverly Hills 90210-acteur Luke Perry heeft Jason Priestley een bericht gedeeld waarin hij zijn oud-collega en vriend herdenkt. De twee waren acht jaar lang elkaars tegenspeler in de serie.

"Het heeft een paar dagen geduurd voordat ik wist hoe ik dit moest opschrijven", deelt de 49-jarige Priestley donderdag op zijn Instagram-account. "Mijn lieve vriend die ik 29 jaar kende, Luke Perry, was een van die speciale personen die echt om anderen gaf."

Priestley noemt Perry "een ontzettend helder licht dat veel te snel gedoofd is". "Als je het geluk hebt gehad om Luke te kennen, dan weet ik dat je nu ook bedroefd bent. Kaarsen die dubbel zo fel branden zijn ook twee keer zo snel opgebrand. En jij brandde, heldere Luke."

Acteur overleed aan gevolgen van beroerte

Perry belandde vorige week woensdag in het ziekenhuis nadat hij thuis een beroerte kreeg. De acteur is afgelopen maandagochtend (lokale tijd) overleden in St. Joseph's Hospital in Californië. Hij werd 52 jaar oud.

De acteur is gestorven in het bijzijn van zijn kinderen Jack en Sophie, verloofde Wendy Madison Bauer en ex-vrouw Minnie Sharp. Ook zijn moeder, stiefvader, broer en zus waren aanwezig.

Perry werd in de jaren negentig bekend door zijn rol in de serie Beverly Hills 90210. Hij speelde daarin tien seizoenen lang de rol van Dylan McKay. Priestley speelde in de serie de rol van Brandon Walsh.