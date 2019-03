Joycelyn Savage (21) en Azriel Clary (23) hebben, in navolging van hun partner R. Kelly, een interview gegeven aan Gayle King. In het gesprek vertellen zij dat hun relatie met de r&b-zanger "heel sterk" is.

De twee vrouwen zeggen dat zij allebei een individuele relatie hebben met Robert Sylvester Kelly, zoals hij eigenlijk heet. "Samen vormen we een familie", zegt Clary in het gesprek met King, dat te zien was in haar talkshow CBS This Morning. "Met zijn drieën kijken we films en gaan we naar pretparken."

Op de vraag van King of zij verliefd zijn op de zanger, antwoorden beide vrouwen bevestigend.

De vader van Savage beweert dat zijn dochter en Clary door Kelly worden gegijzeld in een sekssekte van de zanger. Hij zegt dat de zanger zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen, en ze verbieden contact te hebben met de buitenwereld.

Beide vrouwen ontkennen dat hun relatie met de zanger ongepast is. "Mijn vader is een manipulatieve leugenaar", meent Clary. Ook haar vader is naar de politie gestapt omdat hij het vermoeden had dat zijn dochter door de zanger werd misbruikt. "Hij zegt dat ik op mijn zeventiende al seks had met Robert, dat is een leugen."

'Ouders zijn alleen uit op geld'

Clary beweert ook dat haar ouders tegen haar zeiden dat ze seksvideo's met de zanger moest maken, met de bedoeling om dit later tegen hem te kunnen gebruiken. "Alles wat Azriel zegt klopt", vult Savage aan. "Onze ouders zijn alleen uit op geld."

Ook zijn er beelden gedeeld van het tweede deel van het interview met Kelly, dat vrijdagavond in Amerika wordt uitgezonden. Hierin gaat hij onder meer in op zijn financiële situatie en ontkent hij schuldig te zijn aan mishandeling van zijn ex-vrouw Andrea.

De zanger is woensdag opnieuw gearresteerd, ditmaal omdat hij zijn achterstallige alimentatie niet heeft betaald voor de gestelde deadline.

De arrestatie van Kelly komt boven op zijn eerdere insluiting op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige vrouwen. Daar reageerde hij woensdag in een televisie-interview voor het eerst op. In het gesprek met King ontkende hij alle beschuldigingen.