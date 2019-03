Zanger Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman, die eind november beviel van hun dochter Teddy, hopen samen meer kinderen te krijgen.

"Die kleine is nu drie maanden. Ik denk dat ik voorlopig nog wel in de kinderen zit", zegt Waylon tegen het AD.

"Als het ons gegeven is, natuurlijk. Bibi wil er meer, ik ook. Twee, drie, zou zomaar kunnen. Het geeft me zoveel rust, richting en het relativeert alles weg. Dat is een heerlijk gevoel."

De 38-jarige zanger is vol lof over Breijman, die hij leerde kennen toen zij meedeed aan het zangprogramma It Takes 2. "Het is niet vanzelfsprekend dat je iemand tegenkomt met wie je een diepe relatie hebt", stelt Waylon. "Zij is de meest geweldige moeder die ik voor ons kind had kunnen wensen."

Waylon, die eigenlijk Willem Bijkerk heet, heeft uit een eerdere relatie ook een zoon. Die werd in 2002 geboren.