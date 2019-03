Snowboardster Bibian Mentel is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een tumor in haar ruggenwervel. De 46-jarige paralympiër zou daar een vier uur durende operatie hebben moeten ondergaan.

Mentels echtgenoot Edwin Spee deelde op Facebook een bericht over de toestand van zijn vrouw.

"Ze had wat last van haar onderrug de laatste weken, dus maar even een scan laten maken. Vorige week naar Canada geweest, maar Bibian mocht niet mee de berg op, want een tumor onder in haar rug had de wervel al zo verzwakt dat hij kon breken."

Mentels onderbeen werd in 2001 geamputeerd vanwege botkanker. Sindsdien is de ziekte meerdere keren bij haar teruggekomen.

Mentel won drie keer goud op Paralympics

In oktober 2018 zette ze een punt achter haar lange loopbaan als paralympisch snowboardster. Ze veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen.

In 2014 werd ze in Sotsji olympisch kampioene op de snowboardcross nadat ze jarenlang had gelobbyd om snowboarden op het programma van de Paralympics te krijgen.

Vorig jaar was de veelvuldig Nederlands kampioene in Zuid-Korea opnieuw de beste op de snowboardcross en was er ook olympisch goud op het onderdeel banked slalom.