Sabia Boulahrouz, de ex van voetballers Rafael van der Vaart en Khalid Boulahrouz, heeft een fotoshoot gedaan voor het aprilnummer van de Duitse Playboy. De televisiepersoonlijkheid is naakt in het mannentijdschrift te zien.

Het Duitse tijdschrift Bild deelt woensdag videobeelden van de shoot die Boulahrouz heeft gedaan. In de beelden is te zien dat ze in Parijs is geweest voor het maken van de foto's.

De veertigjarige Duitse vertelt in het interview met Playboy dat ze had verwacht dat de shoot haar makkelijker zou afgaan. "Het is wel een drempel om helemaal naakt te zijn", aldus Boulahrouz.

Desondanks is ze blij met het resultaat. "Ik zou het zo weer opnieuw willen doen", vertelt ze. Volgens RTL zou ze 70.000 euro hebben gekregen voor haar reportage in het naaktblad.