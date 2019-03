Marianne Thieme, die in 2017 is gescheiden van De Vegetarische Slager-oprichter Jaap Korteweg, heeft een nieuwe relatie. In gesprek met Flair bevestigt de Partij voor de Dieren-lijsttrekker nu samen te zijn met financieel geograaf Ewald Engelen, met wie ze eerder een boek schreef.

De twee schreven in 2016 het boek De kanarie in de kolenmijn, een boek waarin zij waarschuwen voor "de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes".

In gesprek met Flair spreekt Thieme voor het eerst openlijk over haar relatie en vertelt ze dat zij en Engelen nu "een jaartje" samen zijn.

"We hebben dezelfde idealen", zegt de 47-jarige politica. "Ik ben blij dat ik iemand in mijn leven heb die ook zo ontzettend strijdt voor een betere wereld. Hij is een heel fijn mens."

Thieme zegt op Engelen, die ook lijstduwer was van haar partij, te zijn gevallen vanwege zijn actieve en idealistische persoonlijkheid: "Een warm mens en je kunt erg met hem lachen."

'Heerlijk om in de watten te worden gelegd'

Ook zegt ze door haar nieuwe vriend te zijn gesteund toen ze ziek was. Waar Thieme last van had, wil ze niet kwijt. Ze nam in die periode zo'n drie maanden verlof.

"Ja, ik vind het heerlijk om in de watten te worden gelegd. Het is belangrijk in relaties te geven, maar soms is het ook lekker om je te laten verzorgen. Dat loopt allemaal goed bij ons."

In september 2017 gingen Thieme en Korteweg na een huwelijk van negen jaar uit elkaar. Thieme heeft een dochter van zeventien en een dochter van zes.