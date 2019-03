Lil' Kleine denkt voor zijn zoon, die komende zomer wordt geboren, een "heel gezellige" vader te worden. "Ik word zijn beste vriend", vertelt de rapper aan Grazia.

"Ik hoop dat hij me op een dag gaat bedanken voor het feit dat ik zijn vader ben. Dat hij naar me toe komt en zegt: 'Pik, ik wil je bedanken voor het feit dat ik in dit nest ben geboren en niet twintig jaar eerder of later, want ik had het me niet beter kunnen wensen.'"

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, denkt dat zijn verloofde Jaimie Vaes een "heel goede, zachtaardige maar vooral wijze moeder" wordt. "Tegen wie je het kunt vertellen wanneer je hart is gebroken of wanneer je iemands hart hebt gebroken, alles."

Scholten en zijn aanstaande waren in eerste instantie van plan om komende zomer te trouwen, maar ze stelden de bruiloft vanwege Vaes' zwangerschap uit.